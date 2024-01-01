ضبط 8 قضايا مخدرات و6 أسلحة نارية خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزي والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ووجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

ضبط 4 قضايا إتجار بالمواد المخدرة في أسوان

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3،500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" – 56 زجاجة مشروبات كحولية)، بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 782 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين)، وكذا ضبط ( 6 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.