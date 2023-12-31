ضبط ربة منزل قبل ترويجها 34 كيلو مخدر حشيش وهيدرو بالشرقية

ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على ربة منزل قبل ترويجها كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو على عملائها فى احتفالات رأس السنة.

وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام "ن. ن" ربة منزل مقيمة دائرة قسم أول الزقازيق، بالإتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.

جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وبعد إذن النيابة العامة ضبط بحوزة المتهمة 340 طربة لمخدر الحشيش تزن 24 كيلو جراما وك 10 كيلو لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرما، لتوزيعها على عملائها فى احتفالات رأس السنة، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.