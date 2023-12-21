حبس المتهمين في "خطف طفلتين بمدينة نصر"

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الخميس، حبس المتهمين، ممن ظهروا في مقطع فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

حبس المتهمين بالظهور في مقطع فيديو خطف طفلتين بمدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/12/2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول)، وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد إنفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالإستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.