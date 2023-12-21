الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حكاية خطف طفلتين من داخل أسانسير (فيديوجراف)

خطف شخصين لطفلتين
خطف شخصين لطفلتين

أثار إحدى مقاطع الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا وذعرا كبيرا، حيث ظهر في مقطع الفيديو خطف شخصين لطفلتين من داخل الاسانسير وهو ما تسبب في حالة قلق وذعر للعديد من المواطنين.

 

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل خطف شخصين لطفلتين من داخل المصعد.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل يظهر خلاله قيام شخصين باصطحاب طفلتين من داخل أحد المصاعد.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 /12 /2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرون بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأي تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى 2022 وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك. 


بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت في كاميرات المراقبة الأمنية.

 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الشخصين "أحدهما ظاهر في مقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين والثانى سائق السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالى، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

الأسانسير مقاطع الفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي خطف شخصين لطفلتين من داخل الاسانسير خطف طفلتين

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