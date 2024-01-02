الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة السلام  اليوم، حبس عاطلين  4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمنطقتى السلام والمرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

ضبط فنى أشعة لاتجاره غير المشروع في العملة الأجنبية بالغربية


وكشفت التحقيقات الأولية بأنه تم ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام  وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام الإجراءات القانونية النيابة العامة التحقيقات الأولية حبس

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ضبط فنى أشعة لاتجاره غير المشروع في العملة الأجنبية بالغربية

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