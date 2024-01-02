الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط فنى أشعة لاتجاره غير المشروع في العملة الأجنبية بالغربية

جريدة الدستور

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الجهات المعنية من ضبط فنى أشعة - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة، وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ضبط فنى أشعة مركز شرطة السنطة

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