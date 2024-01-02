"الداخلية" تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة وترحيل لاجئين

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على تطبيق “تيك توك” بشأن فيديو تضمن تعض سيدة لمحاولة اختطاف من قبل مجهولين، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع «إكس» بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوبًا بهاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب (مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة) وبمواجهتها أقرت باختلاقها الواقعة وذلك للتربح المادي من تحقيق نسب مشاهدة عالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.