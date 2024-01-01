الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 62535 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة، لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

106548 مخالفة تجاوز السرعة

وقد أسفرت الحملة عن ضبط نحو 62 ألفا و535 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها 10 آلاف و648 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما أسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 712 مخالفة السير بدون ترخيص، و36 مخالفة موقف عشوائي، و1627 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات لشروط التراخيص، و86 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية إدارات المرور مديريات الأمن الانضباط المروري

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