الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تضمن استغاثة بعض الفتيات بأحد أصحاب محال الأثاث

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو ومنشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن استغاثة بعض الفتيات بأحد أصحاب محال الآثاث لقيام بعض الشباب بمعاكستهن أثناء سيرهن أمام المحل خاصته، وحال منعهم تعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بالوجه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2023/12/27 تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من (مالك محل آثاث مكتبى - مقيم ببندر_السنبلاوين) يتضرر خلاله من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز)؛ لتعديهم عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حجرية كانت بحوزة أحدهم، وإحداث إصابته بسحجات وكدمات بالوجه، لمنعهم من معاكسة بعض الفتيات. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الداخلية فيديو فيس بوك الشباب

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