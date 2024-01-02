الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 59763 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 59763 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 

554 مخالفة السير بدون تراخيص.

 

75 دراجة نارية مخالفة.

 

9118 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

26 مخالفة موقف عشوائى.

 

1296 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. 

 

5 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية ولوائح المرور

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