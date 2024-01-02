ضبط 59763 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 59763 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

554 مخالفة السير بدون تراخيص.

75 دراجة نارية مخالفة.

9118 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

26 مخالفة موقف عشوائى.

1296 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

5 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.