القبض على 2 لإتجارهما في المخدرات ببورسعيد

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويتضمن تضرر شخص من قيام أحد آخرين بالإتجار في المواد المخدرة بمساكن الأمل بحي الضواحي ببورسعيد، وعند اعتراض أحد قاطني العقار عليهم اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء وطردوه وأسرته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ولم يستدل على وجود أي بلاغات بشأن التعدي على أحد قاطني العقار المشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء لدى اعتراضه على ترويجهما المواد المخدرة وطرده وأسرته من منزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.