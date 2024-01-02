ضبط 3374 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3374 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1726) قضية متنوعة.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.