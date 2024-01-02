"الداخلية" تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من يوم الإثنين 8/1/2024 حتى يوم الأربعاء 24/1/2024.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الميلاد المجيد"، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.