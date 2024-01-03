الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تركت زوجي لأجله وبالنهاية هرب".. اعترافات المتهمة بترك رضيعها خلف أحد المدارس

ضبط متهمة
ضبط متهمة

أقرت المتهمة بالتخلص من رضيعها بعد ولادته بأيام وإلقاءه خلف أحد المدارس بمدينة السلام، بارتكابها هذه الجريمة بعد فشلها في إجهاضه.

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وقالت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق إنها مطلقة، وكانت على علاقة عاطفية بأحد الأشخاص وهي متزوجة لذلك طلبت الطلاق من زوجها أملا بأنها ستتزوج من عشيقها.

وبعد طلاقها بفترة طلبت من عشيقها الزواج، فادعى مروره بأزمة مالية وطلب منها الزواج عرفيا حاليا، حتى يتمكن من تجهيز نفسه وتمهيد الأمر لأهله، وبالفعل تزوجت منه عرفيا وتفاجئت بحملها، لكنه تخلى عنها ورفض الزواج منها وقطع علاقته بها.

فلم تستطع مواجه أهلها بفعلتها فحاولت الإجهاض لكنها فشلت فتركت منزل والدها حتى تتمكن من إنجاب الطفل وتركه بأي مكان، وبعد إنجابه بأيام حملته وتركته خلف أحد المدارس على أمل بأن يجده أحد ويقوم بتربيته.

وأمرت النيابة بوضع الرضيع في إحدى دور الرعاية، وإحالة المتهمة للمحاكمة.

المتهمة السلام جهات التحقيق أزمة مالية حبس

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