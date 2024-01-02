جريمة هزت مركز زفتى.. أخ ينهي حياة أسرة شقيقه بأكملها طمعا فى الميراث

شهدت قرية منشأه القرعة بمركز زفتى فى 15 يناير 1927، جريمة قتل نفزعة كان الطمع هو الدافع الرئيسي للمتهم بارتكابها.

لعب الشيطان دوره في عقل وقلب السيد شرف الدين الذى هيأ له قتل شقيقه طمعا فى ميراثه، انتقامًا لنفسه من قرار والده حرمانه من الميراث.

استغرق المتهم الكثير من الوقت في التخطيط للجريمة، قبل أن يُقرر التخلص من شقيقه وأسرته بالكامل حتى لا يعيقه أحد عن الحصول على ميراثه.

المتهم قرر التخلص من شقيقه وزوجته وأبنائه الإثنين، وبعد أن أزهق أرواحهم أشعل النيران في جثامينهم أملًا في إخفاء معالم جريمته.

انتابه الخوف بعد ارتكاب جريمته ففر هاربا إلى المحلة الكبري، وبعد 3 أشهر قضتها أجهزة الأمن في البحث عنه، تمكن ضباط قسم شرطة مركز زفتى بقياده محمد أفندى المرزوقى من ضبطه.

وأقر حينها المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب جريمة القتل بعدما عاش ظروف مادية صعبة متأثرًا بحرمانه من الميراث لحرمان، فقرر الانتقام من والده فى أخاه وعائلته ويسترد الميراث.