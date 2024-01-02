الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قتل عاملا".. استمرار حبس أجنبي في مدينة نصر 15 يوما

حبس
حبس

أصدر قاضى المعارضات المختص بمدينة نصر، قرارا باستمرار حبس عامل أجنبي  15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل عامل طعنا بالسكين.

 

وتبين من تحقيقات النيابة، أن أجهزة الأمن قد ضبطت أحد الأشخاص قيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، حيث استقبلت إحدى المستشفيات شخصا "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح طعنية إثر ادعاء مشاجرة.

 

بسؤال المصاب بمعرفة جهات التحقيق اتهم شخص آخر أجنبي الجنسية بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته، وفى وقت لاحق فارق المجنى عليه الحياة، متأثرًا بإصابته.

 

اعترف المتهم خلال التحقيق معه بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات مدينة نصر حبس عامل أجنبي قتل عامل تحقيقات النيابة

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

إعدامات واغتصابات.. لماذا يحتاج السودان إلى تدخل دولى عاجل؟ (فيديو)

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

عاجل.. أول رد من "حماس" على استهداف صالح العارورى فى بيروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء