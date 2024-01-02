"قتل عاملا".. استمرار حبس أجنبي في مدينة نصر 15 يوما

أصدر قاضى المعارضات المختص بمدينة نصر، قرارا باستمرار حبس عامل أجنبي 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل عامل طعنا بالسكين.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن أجهزة الأمن قد ضبطت أحد الأشخاص قيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، حيث استقبلت إحدى المستشفيات شخصا "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح طعنية إثر ادعاء مشاجرة.

بسؤال المصاب بمعرفة جهات التحقيق اتهم شخص آخر أجنبي الجنسية بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته، وفى وقت لاحق فارق المجنى عليه الحياة، متأثرًا بإصابته.

اعترف المتهم خلال التحقيق معه بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.