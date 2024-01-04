الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة المتهم بسرقة حقيبة شخص بالإكراه فى التجمع للمحاكمة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة  المتهم بسرقة حقيبة شخص بالإكراه بالتجمع الأول، لمحكمة الجنح.

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وكانت أجهزة بمديرية أمن القاهرة، كشفت عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من "مهندس- مقيم بدائرة القسم" بأنه حال تواجده أمام العقار محل سكنه تقابل مع أحد الأشخاص مجهول تعرف عليه من على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتغيير عملة أجنبية، وأثناء التحدث معه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة خاصته، وبداخلها مبلغ مالي عملة "أجنبية" وبعض الأوراق وقام باستقلال سيارة ولاذ بالفرار.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه "عاطل له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الإسماعيلية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "عاطل- مقيم بمحافظة الإسماعيلية"، وتم ضبطه حال تواجده بمحافظة الشرقية وبحوزته "جزء من المبلغ المستولى عليه".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بقيامه بالاستعانة بكل من "شخصين- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية" تم ضبطهما، لتغيير المبلغ المالي المستولى عليه للعملة المحلية، وعقب استبداله المبلغ المالي قام بإخفائه لدى "مالك مركز زيوت "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسماعيلية" تم ضبطه وبحوزته المبلغ المشار إليه، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم أيدها.

مديرية امن القاهرة التجمع الاول القاهرة الجديدة سرقة الجنح

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