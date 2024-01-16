الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تجرى معاينة لـ عقار أبنوب المنهار فى أسيوط (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت النيابة الإدارية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بجزيرة "العقب" بقرية "بني محمديات" التابعة لمركز "أبنوب" بمحافظة أسيوط، والذي انهار مساء أمس، وأسفر عن مصرع مواطنة من ساكني العقار.

حيث قامت المستشارة فاطمة عثمان - مدير النيابة الإدارية بأسيوط- القسم الثاني، على رأس فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كل من: المستشار وحيد مهدي - نائب مدير النيابة، والمستشار محمد عبدالدايم، والمستشار عبدالقادر محمد عبدالرحمن، بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كل من رئيس مركز ومدينة "أبنوب"، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ومهندس من مديرية الإسكان بأسيوط، ورئيس قرية "بني محمديات"، ومسئول المتابعة بالمركز، وقوة أمنية من مركز شرطة "أبنوب".

وباشر فريق النيابة الإدارية إجراءات التحقيق بموقع الحادث للوقوف على ملابساته، والأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى، كما تم الاستماع لشهادة ملاك العقار وقاطنيه، وعدد من شهود العيان لحادث الانهيار.

وتولت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر المستشار محمد عبدالدايم، تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان بأسيوط وإدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بديوان عام محافظة أسيوط، والإدارة العامة لري أسيوط؛ لإعداد تقرير فني ومفصل عن الحادث.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

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