رئيس منوف: العقار المنهار صدر له قرار إخلاء منذ نوفمبر 2023

كشف وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، تفاصيل انهيار منزل صباح اليوم، مؤكدًا عدم وجود أي إصابات بشرية.

وأوضح وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أن المنزل المنهار مكون من 3 أدوار، وصدر له قرار إخلاء منذ شهر نوفمبر الماضي، وتم تحرير محضر إثبات الحالة في قسم الشرطة، نظرًا لوجود خطر داهم على سكانه، وتم بالفعل إخلاء المنزل.

وأضاف عبد ربه أنه تم استدعاء شركتي المياه والكهرباء للتعامل مع تداعيات الحادث وفصل الكهرباء والمياه عن المنزل المنهار، وجارٍ استكمال رفع آثار الحادث حتى لا تؤثر على حركة التنقل في المنطقة.

وانهار عقار مكون من 3 أدوار في مدينة منوف، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة مدعومة بالمرور والحماية المدنية لموقع الحادث.

وانتقل رئيس مركز ومدينة منوف وحيد صلاح عبد ربه، يرافقه وليد سالم نائب رئيس المركز والمدينة لمتابعة حادث انهيار العقار، وتبين أنه منزل بحارة الهوارس المتفرع من شارع الجمهورية بمدينة منوف.



وتبين عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم رفع أنقاض العقار المنهار.