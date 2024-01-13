بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة معاون نيابة إدارية

صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بدء اليوم السبت الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٤، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٣، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التي حَددَتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين والتي تشمل:

١) الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.

٢) ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي لكل متقدم.

٣) حضور المقابلة الشخصية دون اصطحاب الهاتف المحمول.

٤) الالتزام بالإجراءات الاحترازية "ارتداء الكمامة"، والامتثال لتعليمات الأمن.

٥) الحضور لمقر رئاسة الهيئة دون اصطحاب أي مرافقين.

ويمكن الاستعلام عن موعد المقابلة من خلال إدخال بيانات الرقم القومي عَبرَ هذا الرابط:

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate

وجاري الإعلان تباعًا عن المواعيد المقررة لباقي الجامعات.