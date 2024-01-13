السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. النيابة الإدارية تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أعلنت النيابة الإدارية، عن المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك بدءا من اليوم السبت.

وأشارت إلى  النيابة الإدارية، على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التي حَددَتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين والتي تشمل:

1) الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.

 

2) ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي لكل متقدم.

 

3) حضور المقابلة الشخصية دون اصطحاب الهاتف المحمول.

 

4) الالتزام بالإجراءات الاحترازية "ارتداء الكمامة"، والامتثال لتعليمات الأمن.

 

5) الحضور لمقر رئاسة الهيئة دون اصطحاب أي مرافقين.

وبدأت النيابة الإدارية الخميس، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج،  من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

 

تعيينات النيابة الإدارية 

وكانت هيئة النيابة الإدارية، أعلنت عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

 

وحددت هيئة النيابة الإدارية  إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة في فى إعلان وظيفة مندوب مساعد،ويستمر التقديم من 16 ديسمبر حتى 10 يناير، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباجٱ حتى الثانية والنصف عصرٱ.

 

شروط التعيين في النيابة الإدارية 

وقررت النيابة الإدارية عددا من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

 

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

 

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

 

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

 

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

 

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

النيابة الإدارية معاون نيابة ادارىة كليات الحقوق والشريعة القانون وكلية الشرطة الأمانة العامة لمجلس الأعلى للنيابة الإدارية

مواد متعلقة

بـ5 ضوابط.. النيابة الإدارية تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد غدًا

السبت.. بدء التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

كل ما تريد معرفته عن التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

غدًا.. آخر موعد لسحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي "حقوق سوهاج"

رئيس النيابة الإدارية يتفقد تقديم ملفات التعيين لوظيفة معاون دفعة 2023

القسوة تدفع الابن لقتل والده بالقاهرة

رئيس "النيابة الإدارية" يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

النيابة الإدارية تعلن إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة لـ3 جامعات

الأكثر قراءة

عاجل| وسط رفض مصرى وعربى للتهجير.. دويتش فيله: التحريض الإسرائيلى يزداد ضد الفلسطينيين

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

مجانا بدون تشفير.. القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رضا عبدالعال بسب ثلاثي الأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولي على عشرات المركبات في الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!