خطوات تحميل واستخدام تطبيق شكاوى النيابة الإدارية

أطلقت وحدة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، الآداء التجريبي لتطبيق الهاتف المحمول المخصص لتلقي شكاوى المواطنين العاديين والاعتباريين تحت اسم "منظومة الشكاوى وقياس الأداء ".

وتتمثل خطوات تنزيل التطبيق كالتالى:

1_ يتم تنزيل التطبيق من خلال أبل استور، جوجل بلاى، وجميع المنصات.

2_ يتم الدخول على التطبيق واختيار "إضافة شكوى"، والتي يتم من خلالها تقديم الشكوى المراد الإبلاغ عنها، ويتم خلالها وضع بيانات الشكوى، بيانات المشكو في حقه، بيانات الشاكى.

3_بمجرد تقدمك بالشكوى من خلال التطبيق يتم اصدار رقم لها، بالإضافة إلى استقبال النيابة الإدارية الشكوى على الفور والتعامل معها سواء بالفحص أو التحقيق أو الحفظ.

4_ بعد التقدم بالشكوى يمكن من خلال التطبيق متابعتها من خلال رقم الشكوى التي ستظهر عقب التقدم بها.