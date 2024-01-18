الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لأول مرة.. النيابة الإدارية تطلق تطبيقًا لتلقى شكاوى المواطنين ضد الموظفين

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أطلقت وحدة التحول الرقمي بهيئة  النيابة الإدارية البث التجريبي لتطبيق الهاتف المحمول المخصص لتلقي شكاوى المواطنين العاديين والاعتباريين تحت اسم "منظومة الشكاوى وقياس الأداء".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومواكبةً لمرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، ذات دور محوري في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وفي إطار بروتوكول تعاون مبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وَيَهدِف التطبيق لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية، فضلًا عن إمكانية الاستعلام عن الشكوى ومتابعة ما طَرَأَ عليها من مستجداتٍ من خلالِ التطبيق؛ بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير المزيد من الجهد والوقت للمواطنين من مقدمي الشكوى.

ويعد هذا التطبيق الإلكتروني خطوة هامة تخطوها النيابة الإدارية التي تسير بكل إمكاناتها لمواكبة "رؤية مصر 2030" الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يخدم رؤية مصر الطموحة التي تستهدف رفع جودة حياة المواطن المصري.

يمكن الآن تحميل تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" مجانا"، والاستفادة من كل خدماته، والمتاح عبر المتاجر الرقمية لأنظمة التشغيل المختلفة "Android - IOS - Huawei".

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