السيطرة على حريق بسبب تسريب غاز فى التبين

تفقد احمد ابراهيم القزاز رئيس حي التبين، موقع حريق ناتج من تسريب غاز بشارع كورنيش النيل بالجزيرة الوسطى أمام شارع الترعة.

وأوضح رئيس الحي أنه تم اخطار الحماية الميدانية وانتقلت على الفور وتم الدفع بعدد ٣سيارات واخطار طوارئ الغاز.

وأشار القزاز إلى أنه تم التواجد وتمت أعمال الاصلاح الناتج من كسر بماسورة الغاز بكورنيش النيل والتعامل مع التسريب والتأكد من أحكام الإصلاح، وجارى استكمال الأعمال.

وجاءت الأعمال بحضور قسم شرطة التبين وشرطة المرافق ومدير منطقة الإسكان ومدير المتابعة الميدانية ومدير الأزمات والكوارث ومشرفى المربعات.

التعامل مع حريق ناتج من تسرب غاز بالتبين

التعامل مع حريق ناتج من تسرب غاز بالتبين

التعامل مع حريق ناتج من تسرب غاز بالتبين

التعامل مع حريق ناتج من تسرب غاز بالتبين

التعامل مع حريق ناتج من تسرب غاز بالتبين

التعامل مع حريق ناتج من تسرب غاز بالتبين

التعامل مع حريق ناتج من تسرب غاز بالتبين

التعامل مع حريق ناتج من تسرب غاز بالتبين

التعامل مع حريق ناتج من تسرب غاز بالتبين

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التعامل مع حريق ناتج من تسرب غاز بالتبين