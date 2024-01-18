الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 3 مسجلين كونوا عصابة لسرقة الشقق فى مصر الجديدة للمحاكمة

مسجلين
مسجلين

قررت نيابة مصر الجديدة، اليوم الخميس، إحالة 3 مسجلين خطر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق الخالية من السكان.

وكشفت التحقيقات عن ملابسات ما تبلغ من إحدى السيدات باكتشافها وجود تلفيات بنافذة الشرفة الخاصة بالشقة سكنها ووجود بعثرة بالشقة، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "قيادة وملك أحدهم"، وبحوزتهم مشغولات ذهبية و3 أجهزة "لاب توب".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن الخالية من السكان، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، واتهمتهم بالسرقة.

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