الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تفحم محتوياتها".. تفاصيل معاينة النيابة لحريق شقة بمدينة نصر

حريق شقة
حريق شقة

أمرت نيابة مدينة نصر أول، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية بالطابق الأرضي؛ للكشف عن سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء في معاينة النيابة أن الحريق نشب في شقة بالطابق الأرضي في عقار مكون من 6 طوابق بشارع المزرعة بمنطقة بمدينة نصر، مما أسفر عن تفحم محتويات الشقة، وإصابة ثلاثة من سكانها بالاختناق وتم نقلهم للمستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تم نقل 3 حالات مصابة إلى مستشفى تأمين مدينة نصر لتلقي العلاج، وتحرر محضر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر الجزئية شقة سكنية حريق تحريات المباحث عقار تفحم محتويات الشقة

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