الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر تسرب للغاز داخل شقة سكنية في مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 4 أشخاص باختناقات نتيجة تسرب الغاز داخل شقة سكنية بالطابق الـ 4 بعقار مكون من 8 طوابق في مدينة نصر بالقاهرة، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لتلقي العلاج.

إصابة 4 أشخاص إثر تسرب غاز بشقة سكنية في مدينة نصر

البداية كانت بوصول بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة بإصابة شخصين، نتيجة اختناق إثر تسرب الغاز الطبيعي بمدينة نصر، على الفور تم نقلهما إلى مستشفى مدينة نصر لإسعافهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اجهزة الامن النيابة العامة امن القاهرة حريق قتل نصب جهات التحقيق

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