المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، قرارا يقضي عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بمنطقة قسم أول سوهاج.

ووردت معلومات لضباط المباحث تفيد بقيام عامل بالاتجار فى الحشيش، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، توصلت تحريات إلى صحة ما ورد من معلومات.

وبعد تقنين الإجراءات توجهت قوة أمتية ونجحت في ضبط المتهم وبحوزته 16 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.