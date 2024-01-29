الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

محكمة جنايات سوهاج
محكمة جنايات سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج  في حكمها الصادر اليوم، قرارا يقضي عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش  بمنطقة قسم أول سوهاج. 

ووردت معلومات لضباط المباحث تفيد بقيام عامل بالاتجار فى  الحشيش، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، توصلت تحريات إلى صحة ما ورد من معلومات.

وبعد تقنين الإجراءات توجهت قوة أمتية ونجحت في  ضبط المتهم وبحوزته 16 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج المشدد 3 سنوات قسم أول سوهاج الاتجار فى الحشيش 16 قطعة حشيش النيابة العامة

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