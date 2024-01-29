الإثنين 29 يناير 2024
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حوادث

وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان للتهنئة بعيد الشرطة الـ72

جريدة الدستور

استقبل وزير الداخلية  اللواء محمود توفيق، بمقر وزارة الداخلية، الفريق أول محمد زكى - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر - رئيس أركان القوات المسلحة ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. 

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فى بداية اللقاء أكد الفريق أول/ محمد زكى – القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصرى مع رجال الشرطة تُجسد إحدى فصول مسيرة النضال التى ستظل على مر العصور شاهدةً على الصمود والعطاء من أجل سيادة الوطن ورفعته.. تلك المسيرة التى تتواصل فى مواجهة مُخططات الشر والإرهاب والجريمة بجهود متفانية وتضحيات غالية.

من جانبه أكد وزير الداخلية - أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات كانت وستظل رمزًا لكبرياء الوطن وموضع إعتزاز وتقدير جموع المصريين، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم المُقدس يشاركون أشقائهم فى القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه وإستقراره، ويعملون كفريق مُتكامل يجمعه هدف واحد يقدمون نموذجًا يُحتذى به فى الترابط والإلتزام والإنضباط يبذلون أرواحهم ودمائهم فداءً لوطنهم والتصدى لكل من يحاول المساس بأمنه.

هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى لفريق أسامة عسكر رئيس اركان القوات المسلحة

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