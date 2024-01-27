السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يستقبل أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

وزير الداخلية أثناء
وزير الداخلية أثناء لقائه مع محمد بن على كومان

استقبل وزير الداخلية  اللواء محمود توفيق، الدكتور محمد بن على كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية نهاية شهر فبراير. 

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المُقبل للمجلس، بالإضافة لاستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني العربي المشترك في مختلف المجالات الأمنية، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقي الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف، ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمني.

وأكد أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها حجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفي إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربي.

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