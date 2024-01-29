الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع خط الدخيلة في مواجهة مع الشرطة بالإسكندرية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، سبق إتهامه فى 3 قضايا "قتل – شروع فى قتل - سلاح ناري" ومطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه) وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالأسكندرية. 

تم استهداف المتهم الذي بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – طبنجة  - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع عنصر اجرامي مصرع خط الدخيلة مصرع عنصر شديد الخطورة مصرع عنصر جنائي في الدخيلة نيران الشرطة وزاارة الداخلية

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