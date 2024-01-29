إحباط ترويج كمية من المخدرات بربع مليار جنيه

أصابت أجهزة الأمن كبار مروجي المخدرات بشلل تام بعد أن وجهت لهم العديد من الضربات القاضية، أثناء محاولات ترويج مواد مخدرة في عدد من المحافظات، كان أبرزها 3 ضربات في مقتل، وأحبطط مخططاتهم الشيطانية، ورصدت كميات متنوعة من المخدرات تخطت قيمتها أكثر من ربع مليار جنيه، من الحشيش والكيبتاجون وغيرها.

طن حشيش بـ70 مليون جنيه في السويس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - مقيمان بمحافظة السويس) نقل وتهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لترويجه على عملائهما بإستخدام (سيارة نقل قلاب) وذلك عن طريق إخفاء المواد المخدرة أسفل حمولة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين إحداهما السيارة المشار إليها وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش وزنت واحد طن) مخفاه داخل حمولة السيارة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات (70.000.000) سبعون مليون جنيه تقريبًا.

مخدرات بـ150 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بتصنيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وعُثر بحوزتهما على (60 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - 5 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- "255 كيلو جرام، 120 لتر" مواد وخامات تُستخدم فى التصنيع- مجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150 مليون جنيه تقريبًا).

1100 طربة حشيش بـ7 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة) تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (1100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 110 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه") وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (7.700.000 جنيه تقريبًا).

أقراص كيبتاجون بـ93 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (عنصر إجرامى "شديد الخطورة" - مقيم بمحافظة البحيرة) تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "الكبتاجون" عبر ميناء سفاجا البحرى داخل مخازن سرية مجهزة خصيصًا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل "براد" إلى إحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالميناء، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر على (1.863.000) مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، هذا وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بأكثر من (93 مليون جنيه تقريبًا).