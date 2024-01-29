"اقتصاد في أيدي أمنة".. الداخلية بالمرصاد لـ"مافيا" تبدبد الثروات

عيون ترصد وتترقب كل محاولات الإخلال بالأمن العام.. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وما رتبته من تداعيات دفعت راغبي تحقيق الثراء السريع إلى استغلال الفرصة معتقدين أنهم بعيدين عن أعين رجال الأمن.

رجال وزارة الداخلية يسعون دائما للقيام بهذا الدور، والعمل على وأد كافة محاولات تهريب ثروات البلاد في الخارج، أو محاولات تزوير العملات، مما يساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الوطني.

ذهب بـ79 ملايين جنيه في البحر الأحمر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قيام تشكيل عصابى مكون من (11 شخص – لعدد أربعة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات "البحرالأحمر، القاهرة، قنا، أسوان") بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (55 كيلو جرام من أحجار الكوارتز - 15،346 كيلو جرام ذهب "سبائك ومشغولات" - 282 جرام ذهب صينى - 76 جرام فضة - 4 كيلو جرام سبائك لخام النحاس – عدد من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب - كميات من مواد كيميائية المستخدمة فى تشغيل المعادن النفيسة - سيارة ربع نقل – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية )

وبمواجهتهم قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه، تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ( 97 مليون جنيه).

البحر الأحمر

عصابة تزوير العملات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (طالب، عامل دليفرى- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهما (مبلغ مالى "مزور"- مبلغ مالى "صحيح" - كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض).

بمواجهتهما أقر الطالب بشراء العملات المُقلدة من "عامل الدليفرى" وإعترف الأخير بقيامه بالإتجار فى العملات المقلدة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما قرر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من طالب آخر تعرف عليه من خلال إشتراكهما سويًا فى صفحة للترويج لذات النشاط الإجرامى.. وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية (فئة الـ 100 جنيه "مزورة") وقرر بتحصله على العملات المالية المقلدة من (سائق، له معلومات جنائية)تعرف عليه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة بالإشتراك مع (نقاش) أمكن ضبطه.

وبمواجهتهما اعترفا بتقليد العملات الوطنية سويًا متخذان من إحدى الشقق المستأجرة بالجيزة، مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبإستهداف الشقة المشار إليها، عُثر بداخلها على (عملات ورقية "مزورة"- جهاز "لاب توب" محمل عليه برامج لتقليد الأوراق المالية - جهاز إسكنر - طابعة ألوان -بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش - فلاشة تحوى برامج تقليد العملات الورقية - مبلغ مالى) كما قررا بأن الأجهزة والمعدات والأدوات المضبوطة تستخدم فى طباعة وترويج الأوراق المالية المقلدة، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع.

تزوير عملات القاهرة

ذهب وأموال بـ10 ملايين جنيه في قنا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام تشكيل عصابى يضم (16 متهم - مقيمين بمحافظتى القاهرة وقنا) تخصص نشاطهم فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب، وإدارتهم لعدد (2 مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة قوص) لسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على (كمية من خام الذهب وزنت 915 جرام - 100 جرام نحاس - مبلغ مالى - كمية من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب 2 ماكينة عد نقود )، وبمواجهتهم قرروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ ( 10 مليون جنيه تقريبًا).

ذهب قنا

محاولتي تنقيب عن أثار في المنوفية والشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (3 أشخاص ) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل خاص بإحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 متر- الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

كما تم ضبط (7 أشخاص) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1متر ونصف وعمق 3 أمتار- الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب )، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.