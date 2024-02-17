ضبط مهندس لإدارته شبكة توزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين دون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (مهندس) بإنشاء وتشغيل شبكة لإعادة توزيع الإنترنت نظير مبالغ مالية من المواطنين دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، متخذًا من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالعقار المشار إليه، وعُثر بحوزته على (الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها)، وبمواجهته اعترف بنشاطه وحيازته المضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.