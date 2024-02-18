الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قوافل "الأحوال المدنية" تستخرج 10987 بطاقة رقم قومى فى 12 محافظة

قوافل الأحوال المدنية
قوافل "الأحوال المدنية

 أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة  الإسكندرية، مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء".
 

أسفرت تلك القوافل عن استخراج 10987 بطاقة رقم قومى، 29570 مصدرًا مميكنًا، وذلك فى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 17 /2 /2024.

كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية،15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

اسر الشهداء الحالات المرضية بطاقة رقم قومي عمل القوافل كبار السن ذوي الهمم

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