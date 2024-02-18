جهود ومساعدات متواصلة يقدمها التحالف الوطني للأسر الأولى بالرعاية في المناطق البسيطة في مختلف أنحاء الإسكندرية، وذلك استمرارًا لجهود القوافل الداعمة التي تم إطلاقها في جميع محافظات الجمهورية.

لتتكفل قوافل التحالف الوطني الداعمة بمتطلبات الأسر البسيطة في فصل الشتاء شديد البرودة من ملابس شتوية وبطاطين صوفية للتدفئة في حملات مستمرة لتلبية طلباتهم.

مستفيدات القوافل الداعمة: استجابة طلباتنا أشعرتنا بالأمن والاطمئنان

قالت رضا السيد، إحدى المستفيدات، إن فصل الشتاء هذا العام شديد البرودة عليهم، خاصة أن منزلها البسيط غير مجهز ومؤهل بالكامل لحمايتهم من قسوة برد الشتاء، فبالتالي نحتاج إلى ملابس وأغطية للتدفئة لها ولأطفالها، خاصة أن ما لديها متهالك ولا يشعرهم بالتدفئة.

وتابعت أنه من خلال القوافل الداعمة استطاعت أن تحصل على ملابس شتوية لطفليها وبطاطين جديدة أشعرتها بالاهتمام والدعم، وأنهم أصبحوا في أولويات اهتمام الدولة المصرية.

وتابعت نجوى عبدالرحمن، إحدى المستفيدات، أنها في قوافل الدفء الأخيرة استفادت من بطاطين للتدفئة تكفي أسرتها، خاصة أن منزلها متهالك النوافذ، وهذا يتسبب في شعورها ببرد الشتاء خاصة في أوقات النوات الشتوية التى لا تحتمل، مطالبة بأمنيتها في تحسين منزلها وتجديد نوافذه لحماية أطفالها من البرد الشديد.

وأشادت كريمة إبراهيم، إحدى المستفيدات، أن قوافل التحالف الوطني دائمًا الدعم والمساندة لها ولجيرانها في قريتها بمنطقة الناصرية وغيرها من المناطق البسيطة في مختلف المحافظات، متابعة: "وبالتواصل مع المتطوعين تصبح طلباتنا مستجابة بمنتهى الإتقان والمعاملة الحسنة".

وواصلت أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كان هناك اهتمام كبير بالبسطاء لإمدادهم بكل ما يحتاجون لتحسين معيشتهم وحياتهم عوضًا عن إهمال السنوات الماضية لينعموا بالحياة الكريمة.

