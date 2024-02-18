الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدات القوافل الداعمة: استجابة طلباتنا أشعرتنا بالأمن والاطمئنان

التحالف الوطني
التحالف الوطني

جهود ومساعدات متواصلة يقدمها التحالف الوطني للأسر الأولى بالرعاية في المناطق البسيطة في مختلف أنحاء الإسكندرية، وذلك استمرارًا لجهود القوافل الداعمة التي تم إطلاقها في جميع محافظات الجمهورية.

لتتكفل قوافل التحالف الوطني الداعمة بمتطلبات الأسر البسيطة في فصل الشتاء شديد البرودة من ملابس شتوية وبطاطين صوفية للتدفئة في حملات مستمرة لتلبية طلباتهم.

مستفيدات القوافل الداعمة: استجابة طلباتنا أشعرتنا بالأمن والاطمئنان

قالت رضا السيد، إحدى المستفيدات، إن فصل الشتاء هذا العام شديد البرودة عليهم، خاصة أن منزلها البسيط غير مجهز ومؤهل بالكامل لحمايتهم من قسوة برد الشتاء، فبالتالي نحتاج إلى ملابس وأغطية للتدفئة لها ولأطفالها، خاصة أن ما لديها متهالك ولا يشعرهم بالتدفئة.

وتابعت أنه من خلال القوافل الداعمة استطاعت أن تحصل على ملابس شتوية لطفليها وبطاطين جديدة أشعرتها بالاهتمام والدعم، وأنهم أصبحوا في أولويات اهتمام الدولة المصرية.

وتابعت نجوى عبدالرحمن، إحدى المستفيدات، أنها في قوافل الدفء الأخيرة استفادت من بطاطين للتدفئة تكفي أسرتها، خاصة أن منزلها متهالك النوافذ، وهذا يتسبب في شعورها ببرد الشتاء خاصة في أوقات النوات الشتوية التى لا تحتمل، مطالبة بأمنيتها في تحسين منزلها وتجديد نوافذه لحماية أطفالها من البرد الشديد.

وأشادت كريمة إبراهيم، إحدى المستفيدات، أن قوافل التحالف الوطني دائمًا الدعم والمساندة لها ولجيرانها في قريتها بمنطقة الناصرية وغيرها من المناطق البسيطة في مختلف المحافظات، متابعة: "وبالتواصل مع المتطوعين تصبح طلباتنا مستجابة بمنتهى الإتقان والمعاملة الحسنة".

وواصلت أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كان هناك اهتمام كبير بالبسطاء لإمدادهم بكل ما يحتاجون لتحسين معيشتهم وحياتهم عوضًا عن إهمال السنوات الماضية لينعموا بالحياة الكريمة.
 

txt

"حياة كريمة" تدعم ذوى الهمم وتوفر لهم رعاية صحية وخدمات اجتماعية

 

 

التحالف الوطني
التحالف الوطني
الإسكندرية التحالف الوطني ملابس شتوية وبطاطين صوفية القوافل الداعمه المستفيدات النوات الشتوية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه فى الدقهلية

ماس كهربائى التهم البيت.. تطورات جديدة فى حريق منزل سوزى الأردنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات