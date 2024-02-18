القبض على شاب تحرش بفتاة من ذوي الهمم في التبين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، القبض على شاب؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في التبين.



وكانت البداية عندما ورد بلاغ لضباط مباحث التبين من الأهالي، مفاده تمكنهم من ضبط شاب، أثناء التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسد المجني عليها والتحرش بها.



وتحفظت قوات الأمن على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.