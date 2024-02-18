الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بقيمة 21 مليون جنيه.. ضبط 43 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (43) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (21 مليون جنيه). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي النقد الأجنبي المضاربة بأسعار العملات السوق المصرفي جرائم الأموال العامة

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