اعترافات 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، التحقيق مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية.

واعترف المتهمون بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير على قيمة العملة المحلية في السوق العالمية.

كما تبيَّن تحويل الأموال للمتهمين من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق العملة.

وتبيَّن قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلى خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري.