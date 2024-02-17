السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بـ 38 مليون جنيه.. 31 ضربة لتجار النقد الأجنبى غير المشروع

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط 31 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه  

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام الاموال العامة النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي سعار العملات جرائم الأموال العامة

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