بـ 50 مليون جنيه.. مباحث الأموال العامة تضبط قضية غسيل أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (سيدتان "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظتى "البحيرة والدقهلية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاحتيال على المواطنين، إضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى- تأسيس الشركات- وشراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورتان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ(50 مليون جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.