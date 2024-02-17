السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بعابدين للمحاكمة

محكمة
محكمة

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، بإحالة شخص للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، لمحكمة الجنايات.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على مبالغ مالية لعملات "محلية- أجنبية"- هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

محكمة الجنايات الاتجار غير المشروع محاكمة الجنائية إحالة

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