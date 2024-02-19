إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

انتهت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزي الأردنية، وذلك بعد توقيع الكشف الجنائي عليها، وتبين عدم طلبها على ذمة قضايا أخرى.

وكانت المحكمة المختصة رفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.

قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.