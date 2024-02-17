السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

محطات سقوط سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. بتتحسبن على والدها

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية

تصدرت البلوجر سوزي الأردنية، محركات البحث، خلال الساعات الماضية، فور انتشار أنباء القبض عليها وترصد "الدستور" محطات سقوط المتهمة في قبضة رجال الداخلية واعترافاتها أمام النيابة. 

 

مأمورية من الآداب لضبطها 

 

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مأمورية القبض على البلوجر سوزي الأردنية.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن مأمورية من رجال مباحث الآداب نجحت في ضبط المتهمة خلال وجودها رفقة أحد أصدقائها بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة.

وأكد أن المتهمة مثلت أمام نيابة المطرية، حيث محل سكنها.

وتُجري النيابة العامة تحقيقًا مع المتهمة حول مقاطع الفيديو المنسوبة لها على منصة "تيك توك"، والتي تتعدى بها على القيم المجتمعية وتُسهم في نشر الفسق والفجور.

 

النيابة تقرر حبسها وتتحفظ علي فيديوهات خادشة لللحياء بهاتفها 

 

قررت جهات التحقيق المختصة حبس البلوجر سوزي الأردنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها النيابة تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم ولتحقيق الأرباح والمشاهدات.

 

كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ"الشارع اللي وراه"، والذي حوى العديد من السباب والشتائم من قبل سوزي الأردنية ضد والدها، فضلا عن تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول.

 

اعترافات سوزي الأردنية أمام النيابة 

 

أقرت سوزي الأردنية، أمام جهات التحقيق المختصة، بأنها استغلت خلافاتها مع والدها وقررت سبه في أحد المقاطع عبر منصة "تيك توك"؛ لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وبالتالي تتحصل على أرباح منها.

وقالت المتهمة إن والدها موظف بالنقل العام وممتنع عن الإنفاق عليها، واتهمته بالاستيلاء عنوة على أموالها بعد علمه بالأرباح التي تُحققها مقاطعها المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

والدها يتبرأ منها خلال التحقيقات معه 

أقر والد البلوجر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق المختصة بأنه ليس على دراية بما تفعله نجلته، وأكد أنه لم يكن يعلم أنها تقوم بتسجيل السباب والشتائم التي وجهتها له، مؤكدًا أنه منعها أكثر من مرة عن تسجيل تلك الفيديوهات، لكنها كانت ترفض وتتشاجر معه وتسبه أمام الجميع.

كما أضاف أنه هددها بالطرد من المنزل أكثر من مرة إذا لم تمتنع عن تسجيل تلك الفيديوهات، وقام بتكسير هاتفها من قبل.

 

المتهمة تحسبن على والدها فور رؤيته في النيابة

 

وكشفت مصادر، عن أنه فور وصول البلوجر سوزي الأردنية لمقر التحقيق معها أصيبت بحالة من الانهيار والبكاء الشديدين، وتواصلت مع الكثير من أهلها وأصدقائها هاتفيا لاستعطافهم لينجدوها؛ طالبة منهم إحضار الكثير من المحامين لنجدتها.

وأكدت المصادر، أنه فور مشاهدتها والدها قالت له: "حسبي الله ونعم الوكيل أنت السبب في اللي أنا فيه، لو كنت بتصرف عليا مكنتش هعمل كده".

 

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