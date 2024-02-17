عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

قرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل "التيك توكر" سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وأقرت سوزي بأنها من تظهر في الفيديوهات هي ووالدها، وأضافت أنها تفعل ذلك من أجل زيادة المشاهدات والأرباح قائلة: "أنا بصرف على أمي المطلقة وأختي المعاقة".

كان قد تقدم عدد من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضدها، يتهمونها خلال تلك البلاغات بتقديم فيديوهات خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع، وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدمها، ولأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي قامت خلاله بالسب والتحقير لوالدها على العامة.

يذكر أن ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على فتاة "التيك توك" سوزي الأردنية في منطقة الساحل بالقاهرة، بتهمة التعدي على القيم الأسرية عقب نشرها فيديوهات تتضمن عبارات مسيئة.