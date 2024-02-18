طلب التحريات فى حريق منزل والد سوزى الأردنية

كلفت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بسرعة إجراء التحريات حول حريق نشب في منزل والد البلوجر سوزي الأردنية نتيجة حدوث ماس كهربائي.

وتبين أن الحريق أدى إلى تلف محتويات شقة والد سوزي الأردنية، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه وإخماده.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سوزي الأردنية في منطقة الساحل، بتهمة انتهاكها حرمة الحياة الخاصة واختراق القيم الأسرية، وذلك بعد تصويرها العديد من المقاطع لها ولوالدها، وهما يتبادلان السب والشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد قررت النيابة أمس السبت، إخلاء سبيل سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات تخالف قيم الأسرة وسب وقذف والدها.