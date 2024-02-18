الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ورشة بأكاديمية الشرطة بعنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول"

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، ورشة العمل التدريبية الثالثة والثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بوزارات "الخارجية، العدل، الثقافة، التربية والتعليم والتعليم الفنى" تحت عنوان «دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول».

وذلك خلال الفترة من 11- 15 /2 /2024 وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل “الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية، التمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة”.

كما استهدفت دراسة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات.

يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية دور الجهاز الحكومى مخططات إسقاط الدول إثارة الرأى العام وزارة الداخلية

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