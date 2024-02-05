الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل وزير الأوقاف وعدد من الأئمة والوعاظ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت أكاديمية الشرطة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و130 من الأئمة والوعاظ والواعظات لأكاديمية الشرطة؛ للتعرف على  المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية وكيفية إعداد ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

وكان في إستقبال الوفد اللواء مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكدًا حرصه على تفعيل أوجه التعاون ومد جسور الشراكة بين مختلف الوزارات وقطاعات الدولة المختلفة، لتبادل الخبرات العملية والتعرف على القدرات  التعليمية والتثقيفية والتدريبية التى توليها أكاديمية الشرطة للطلبة والطالبات الدارسين والضباط المتدربين بمختلف كيانات الأكاديمية. 

ومن جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن شكره البالغ لوزارة الداخلية مُمثلة في أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الزيارة المُثمرة والبناءة، مؤكدًا تقديره العميق وإشادته البالغة بالجهود المبذولة من جانب الأكاديمية فى سبيل إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى.. كما أشاد بقوة التدريبات وتطورها، مشددًا على حرصه على تكرار تلك الزيارة التي تُسهم في تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.

وقد بدأت فعاليات الزيارة بمُشاهدة فيلم تسجيلى يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة فى سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة، تلى ذلك مُشاهدة عروض للطلبة والطالبات.. وكذا عروض لكتائب الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

ثم توجه الوفد الزائر إلى مقر كلية الدراسات العليا حيث تعرفوا على الإمكانيات اللوجيستية (تعليمية - تدريبية) للكلية.. فى إطار تمكين الضباط المصريين والوافدين من الدول العربية الشقيقة من إستكمال دراساتهم العليا بالكلية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فى علوم الشرطة.

أعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية والأجنبية) المشاركة  فى بعثات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة.

وقد أعرب الأئمة والوعاظ والواعظات عن خالص إمتنانهم وشكرهم لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الإستقبال، مشيرين إلى دورها التاريخي والمتميز الذي لا يقتصر على إعداد وتأهيل ضباط على المستوى الوطنى فحسب بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة.

أكاديمية الشرطة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس اكاديمية الشرطة

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