الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 1528 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

شنَّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة، وتمكنت من ضبط 521 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، وذلك مع رفع 41 من السيارات المتروكة وسحب 1528 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

وتمكنت أجهزة الأمن من  ضبط 521 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة وتمكنت شرطة المرور من رفع 41 سيارة ودراجة نارية "متروكة ومتهالكة" من الشوارع في القاهرة والمحافظات كما تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1528 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

الدراجات النارية القاهرة مخالفات عدم ارتداء الخوذة شرطة المرور الملصق الالكتروني

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