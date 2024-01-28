الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 574 مخالفة عدم ارتداء خوذة ورفع 31 سيارة متروكة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها اليوم الأحد، من ضبط 574 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 31 من السيارات المتروكة وسحب 1303 رخص لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

 

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 574 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة

 

تمكنت شرطة المرور من رفع 31 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت الداخلية إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

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تحرير 1283 مخالفة لقائدي سيارات لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

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513 مخالفة عدم ارتداء الخوذة.. ورفع 40 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

 

سحب رخص بسبب الملصق الإلكتروني

 

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1303 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

الملصق الالكتروني الخوذة عدم إرتداء الخوذة وزارة الداخلية الدراجات النارية

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